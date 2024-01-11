  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Jandarma ve MİT'ten ortak terör baskınları

Jandarma ve MİT'ten ortak terör baskınları

HABER MERKEZİ
Jandarma ve MİT’ten ortak terör baskınları
MANİSA İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen N.G, Y.İ, R.G, O.G, K.G. ve R.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 265 adet uyuşturucu hap, 119 bin TL nakit para ile 5 adet cep telefonuna el konuldu. Söz konusu 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA