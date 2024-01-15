Boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. 7 yıl önce boşanan emekli işçi İrfan Çimen (66) ile ev kadını Ayşe Yalım (62) iddiaya göre, telefonda tartıştı.

Daha sonra eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 çocuk annesi Yalım, evdeki av tüfeğini Çimen'e doğrultup, tetiğe bastı. Çimen, kalçasına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Yalım, polisteki ilk ifadesinde, evli oldukları dönemde Çimen'in kendisini aldattığını, bu konunun gündeme gelmesi üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için av tüfeğiyle 1 el ateş ettiğini söyledi. Soruşturma sürüyor.