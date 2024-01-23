Son yağışlar, kuruyan 'Kuş cenneti'ne umut oldu

'Ulusal öneme sahip sulak alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan su kaybı nedeniyle 2021 yılının Ağustos ayında tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi neslinin tükenme tehlikesi olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan göl, kuşlar tarafından da terk edildi. 7 mahallede 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti, kuruyan zemininde dev yarıklar oluştu.
PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açılan göl, Türkiye'nin ilk iklim davasına konu oldu. Su tutana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) tahsis edilen gölü kurtaracak proje, Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanarak tamamlandı. Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp su, 15 milyon TL bedelle Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörlerinden Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle taşınarak, gölün kurtarılması hedefleniyor.