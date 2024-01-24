Oğan Turgutlu’da muhtarlarla buluştu

CUMHUR İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, Turgutlu Yedi Eylül, Yıldırım, Turgutlar, Bozkurt, Kurtuluş, Şehitler ve Ergenekon Mahalle muhtarlarına ziyaretlerde bulundu. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilen MHP'li Yunus Oğan, Turgutlu'da ziyaretlerini sürdürüyor. Oğan, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, "Değerli muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahallelerimizin problemleri ve taleplerine dair değerlendirmelerde bulunduk, sıcak karşılamaları ve gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Muhtar ziyaretlerinde Oğan'a AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş ve Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel de eşlik etti.