Ergün: Vatandaşla temas kurmadan olmaz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MHP'nin Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk ve Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan'ı makamında konuk etti. Ergün, Cumhur ittifakı olarak 31 Mart seçimlerinde başarılı olacaklarını kaydetti. Başkan Ergün, "Bütün teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, asenalarımızla, ocaklarımızla, ilçe ve il yöneticilerimiz ile vatandaşa dokunmak zorundayız. Vatandaşla, temas kurmadan başarı olmuyor. Başarıyı da insan biraz da kendi çaba ve gayretiyle yaratıyor. O açıdan daha fazla çalışmak lazım. Hepimiz için hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Yılmaz da yer aldı.