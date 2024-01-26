Motosikletli sevgililerin hız tutkusu faciayla bitti

MANİSA'DA yaşanan korkunç kazada minibüse arkadan çarpan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti. Şehzadeler ilçesinde yaşanan olayda, Mehmet Sezgin'in (23) kullandığı motosiklet, Cengiz Aytmatov caddesinde süratli bir şekilde seyir halindeyken bir otomobile makas attığı esnada önünde bulunan işçi servisine arkadan çarptı.

GENÇ KIZIN DURUMU CİDDİ

KAZANIN şiddetiyle motosiklette bulunan Mehmet Sezgin ve arkasında oturan kız arkadaşı Deren Dipçi (18) asfaltta metrelerce sürüklendi. Minibüs sürücüsü Bayram Canlı'nın (50) ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sezgin ve Dipçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan gençlerden Mehmet Sezgin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Deren Dipçi'nin ise bir dizi ameliyat geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Trafik ekipleri ve polisin yaptığı incelemede askerden yeni gelen Mehmet Sezgi'nin aşırı süratli olduğu ve otomobillere makas atarak ilerlediği belirlendi.