Zincirleme kazalarda acı bilanço: 3 ölü 4 yaralı

Manisa'da önceki gün Akhisar- Balıkesir karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Balıkesir yönünden Akhisar yönüne giden Yılmaz Uçar (55) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Uçar'ın dreksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ve bir otobüsün de çarpışması sonucu, zincirleme trafik kazası yaşandı. Yılmaz Uçar ile yanında bulunan eşi Sevcan Uçar (56) kazada yaşamını yitirdi. Bu sırada kaza nedeniyle yolda yaşanan bekleme sırasında 4 otomobil daha birbiriyle çarpışınca 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN FECİ SONU

Balıkesir'in Gönen ilçesinde de önceki gün 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. S.K. (59) idaresindeki kamyon ile karşı yönden gelen O.T'nin (28) kullandığı otomobil çarpıştı. Kamyon, karşı şeride geçerek Beytullah Şentürk (53) yönetimindeki kamyonetin üzerine devrildi. Korkunç kazada kamyonet içinde ezilen Şentürk, feci şekilde can verdi.