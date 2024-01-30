Selendi’de tütün başfiyatı 125 TL olarak açıklandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan firmalar tütün alımlarına başladı. 2000 yıllarında kota nedeniyle bitme noktasına gelmesinin ardından daha sonraki yıllarda yeniden çiftçiler tarafından üretimi yapılan tütün, ilçenin değişik yerlerinde başlanılan alımlarda başfiyat 125 TL olarak belirlenirken genelde tütünlerin 125 TL'den satıldığı belirlendi.

İlçe genelinde yaklaşık 3 bin 500 civarında tütün üretimi yapan tütün üreticisi 2023 yılı yeni mahsul tütünlerini kolileyerek teslim etmeye başladı. Tütün üreticileri girdilerin fazla olduğunu, masrafının çok olduğunu, fiyatın daha fazla olması gerektiğine vurgu yaparken, tütüncülüğün zor bir iş olduğuna değinerek, önümüzdeki günlerde fidan dikimiyle başlayan sezonun eylül ayına kadar gece gündüz demeden devam ettiğini, onun için yorucu ve zahmetli bir üretim yapıldığının altını çizdi.