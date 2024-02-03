Fabrika inşaatında 2 işçi yanarak öldü

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika inşaatında yaşanan kazada 2 işçi öldü. Alibaba Gökalp ile Zülfü Çınar yangından kurtulmak için kendilerini platformdan aşağı bıraktı. Yanan bölgenin içine düşerek üzerlerine yapışan köpükler nedeniyle yanarak feci şekilde can veren iki işçiyi görmeyen diğer çalışanlar yangını söndürmek için iki işçinin de bulunduğu alana kum döktü. İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi.