  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Fabrika inşaatında 2 işçi yanarak öldü

Fabrika inşaatında 2 işçi yanarak öldü

SERKAN ÖZCAN
Fabrika inşaatında 2 işçi yanarak öldü
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika inşaatında yaşanan kazada 2 işçi öldü. Alibaba Gökalp ile Zülfü Çınar yangından kurtulmak için kendilerini platformdan aşağı bıraktı. Yanan bölgenin içine düşerek üzerlerine yapışan köpükler nedeniyle yanarak feci şekilde can veren iki işçiyi görmeyen diğer çalışanlar yangını söndürmek için iki işçinin de bulunduğu alana kum döktü. İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA