Pazar esnafı tartıştığı arkadaşını camide bıçaklayarak öldürdü

Olay, Saruhanlı ilçesindeki Çarşı Merkez Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte sabah namazına giden pazar esnafı Feyzullah Demir (36) ile berber esnafı olan İbrahim G. (35) arasında namaz sonrasında tartışma çıktı. Tartışmada İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim G. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken, arkadaşını bıçaklayarak öldüren İbrahim G. ise gözaltına alındı.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir'in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.