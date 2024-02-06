Manisa’da asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde korkunç bir meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesinde çıkan kavgada E.A.Ö. (30), Abdullah Erol'u (30) bıçaklayarak öldürürken, kardeşi M.A.E.'yi (20) ise ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan M.A.E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden Abdullah Erol adli tıp morguna sevk edildi. Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından her yerde aranan şüpheli E.A.Ö, suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli E.A.Ö çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.