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Haberler Manisa Manisa'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde; asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Erol hayatını kaybetti, kardeşi M.A. Erol ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak aranan şüpheli E.A.Ö., suç aleti ile birlikte ilçede yakalandı.

DHA
Manisa’da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre asker eğlencesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan kavgada E.A.Ö. (30), bıçakla Abdullah Erol ve kardeşi M.A. Erol'a (20) saldırdı. İki kardeş aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.A. Erol

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abdullah Erol'un hayatını kaybettiği, kardeşi M.A. Erol'un ise yaralı olduğu belirledi. Ağır yaralanan M.A. Erol ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Abdullah Erol'un cesedi adli tıp morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüpheli E.A.Ö.'yü, suç aleti ile birlikte ilçede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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