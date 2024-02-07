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Haberler Manisa Kadın katiline indirimsiz müebbet

Kadın katiline indirimsiz müebbet

SERKAN ÖZCAN
Kadın katiline indirimsiz müebbet

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde 11 Aralık 2020 tarihinde iki çocuk annesi Canan Çeviren'i (42) tabancayla vurarak öldüren evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne'nin (45) yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesi kararının Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulunarak ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar çıktı.

Yargıtay'ın iki kez bozduğu kararı yeniden veren Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Ferhat İnne'nin kasten öldürme suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Dava çıkışı Canan Çeviren'in kız kardeşi gözyaşlarını tutamazken adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Biz bu kararın artık bozulmaması için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar adaletin yerine getirilmesi için direneceğiz" dedi.

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