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Haberler Manisa Köpek beton direğe sıkıştı! İtfaiye ekipleri kurtardı

Köpek beton direğe sıkıştı! İtfaiye ekipleri kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hayvanseverleri duygulandıracak anlar yaşandı. Bir köpek beton direk arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri çaresiz kalan köpeği kurtardı.

İHA
Köpek beton direğe sıkıştı! İtfaiye ekipleri kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton elektrik direk içinde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Keli Mahallesi'nde beton elektrik direk içerisinde köpek olduğunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, beton elektrik direk içerisinde sıkışan köpeği kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan köpek, kurtarıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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