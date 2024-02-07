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Haberler Manisa Uyuşturucu çiftliğine baskın

Uyuşturucu çiftliğine baskın

SERKAN TATLI
Uyuşturucu çiftliğine baskın
MANİSA'DA bir tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda 992 bin adet sentetik ecza hap imal edilebilecek 397 kilogram toz uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 7 kişi tutuklandı. Ekipler tarafından uyuşturucu madde imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine bir tavuk çiftliğine baskın düzenlendi. Baskında 4 adet uyuşturucu hap imal etmeye yarayan makine, 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, 397 kilogram toz halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27), K.D.(54), H.Ö. (34), M.E. (65) ile yurtdışına kaçmaya çalışan F.A. (34) yakalandı. Öte yandan şüphelilerin uyuşturucu imal etmek için kullanılan makinenin parçalarını Gürcistan üzerinden Manisa'ya getirdikleri, hammaddeyi de Gürcistan ve İstanbul'dan temin ettikleri belirlendi.
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