Manisa’daki asker eğlencesinde bıçaklı saldırı

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde; asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Erol (30) hayatını kaybetti, kardeşi Mustafa Erol (20) ağır yaralandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde meydana geldi.

Asker eğlencesinde çıkan kavgada Eyüp Ahmet Özdemir (30), bıçakla Abdullah Erol ve kardeşi Mustafa Erol'a (20) saldırdı, iki kardeşi çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. İki kardeş aldığı bıçak darbeleriyle yere kanlar içinde yığıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ağabey Abdullah Erol'un hayatını kaybettiği, kardeşi Mustafa Erol'un ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Aranan Eyüp Ahmet Özdemir, saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.