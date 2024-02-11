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Haberler Manisa ‘Bahane değil çözüm üretmeye geliyoruz’

‘Bahane değil çözüm üretmeye geliyoruz’

SERKAN TATLI
‘Bahane değil çözüm üretmeye geliyoruz’
CUMHUR İttifakı Turgutlu Belediye Başkanı adayı Yunus Oğan Eski Manisa Yolu'nda esnafı ziyaret etti, Musalar Yeniköy ve Sinirli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Oğan, "Bahane üretmeye değil, çözüm üretmeye geliyoruz" dedi. Bu yola hizmet odaklı bir belediyecilik yapmak için çıktıklarını söyleyen Oğan, "Biz kimseyle kavga etmek ve birileri ile laf yarışına girmek için yola çıkmadık. Yarın siz bana geldiğinizde, 'yok bununla büyükşehir ilgileniyor, yok bununla hükümet ilgilenecek' gibi bahane üretmeyeceğiz. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız" dedi.
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