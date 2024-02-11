Başkan Cengiz Ergün’e Şehzadeler’de sevgi seli

KENT merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'ü, Manisalılar sevgiyle karşıladı. Başkan Ergün'e, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Büyükşehir ve MASKİ heyeti eşlik etti. Ziyaret boyunca, çocukları da unutmayan Başkan Ergün, hediyeleriyle onları sevindirdi. Ziyaret sırasında vatandaşların ve esnafların davetini de geri çevirmeyen Başkan Ergün, Hanımlar Kahvesi'nde verdiği çay molasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Haydi Kadınlar Manisa'ya Projesi kapsamında kentin tarihi dokularını gezen Akhisarlı kadınlarla buluştu. Düzenlenen gezi programı nedeniyle memnuniyetini paylaşan kadınlar Başkan Ergün'e teşekkür etti