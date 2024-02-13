Manisa’da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 farklı adreste yapılan aramada şüphelilere ait; 1 adet tablet , 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, 8 adet örgütsel dokümana el konuldu. Şüpheli şahıslar "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" suçundan tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.