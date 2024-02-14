‘Biz önümüzdeki 5 yıla değil, 50 yıla talibiz’

AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan'ı ziyaret etti. Kurt, "Biz önümüzdeki 5 yıla talip değiliz. Önümüzdeki 25 yıla 50 yıla 100 yıla talibiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır bir belediyecilik anlayışından Sayın Cumhurbaşkanımız bahsediyor. Onun için çalışıyoruz" dedi.

Devlet ciddiyetiyle kamu vakarıyla çalışacağını ifade eden Kurt, "Spil Dağı'nda eko turizmi geliştirmek istiyoruz. Teleferik, hafif raylı sistem, Gediz Nehrimizin ihya edilmesi ve halkamızın kullanımına açılması... Üçü de birbirinden kıymetli ve önemli projeler. Ama çokça söylendi. Bunlar çok değerli projeler. 1 Nisan'dan itibaren derinden derine çalışacağız" dedi. Filizkan da, Kurt'a 31 Mart yerel seçimlerde başarılar diledi