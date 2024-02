“Yunusemre’yi marka şehir yapma yolunda ilerliyoruz”

YUNUSEMRE Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çınar'ı ziyaret etti.

'CAN SİMİDİMİZ'

ÇERÇİ, Recep Çınar ve ekibinin her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Esnaf kefaletin hem Manisa için hem ülkemiz için çok önemli olduğunu belirten Çerçi, "Esnafımıza her zaman can simidi oldunuz. 22 yıldan beri sizlerle yol yürümeye devam ediyoruz. Yunusemre'yi marka bir şehir yapma yolunda birçok projeyi hayata geçirdik. Devam eden projelerimiz var. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerimiz var Allah nasip ederse. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz" dedi.