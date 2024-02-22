Manisa’ya raylı sistem geliyor

MANİSA'DA yeni dönem projelerine Raylı Sistem Hattını da ekleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, nefes kesen projelerinden biri de raylı sistem oldu. Proje ile ilgili detayları paylaşan Başkan Ergün, "Şehir içi ulaşımını rahatlatmak için bir diğer projemiz de Raylı Sistem Projesidir. Bu yatırımla, ulaşımda yeni bir projemizi daha hemşehrilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Aynı zamanda İzmir ve Manisa arasında tren yolu ulaşımı sağlanacak. Raylı sistemin güzergahı hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, "Raylı Sistem, şehir hastanesinin yanında inşa edeceğimiz Spil Kent Toplu Konutlarından başlayacak, OSB'ye kadar devam edecek, sonrasında Menemen-İZBAN hattına bağlanarak, İzmir ve Manisa arasında tren yolu ile de ulaşım sağlanabilecektir. Ayrıca yeni imar planı ile konut imarına açmış olduğumuz gelişme alanları da Raylı Sistemin kuzeyinde yer almakta olup, yeni imar sahalarındaki vatandaşlarımız da bu raylı sistemden faydalanabilecektir" dedi.