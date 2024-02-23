Manisa’ya yeni cazibe merkezi: Spor Adası

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hem spor branşlarına yaptığı yatırımlar hem de amatör spor kulüplerine verdiği desteklerle her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alıyor. Bu kapsamda, Başkan Ergün'ün Manisa'ya kazandıracağı yeni projelerinden biri de 'Spor Adası' oldu.

10 BİN KİŞİLİK STADYUM

Sportif başarıda büyük öneme sahip modern tesislerden bir yenisi olan Spor Adası, 80 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Daha çok gencin spora yönelmesini sağlayacak olan bu proje kapsamında, 10 bin kişilik stadyum, amatör branşlar için sahalar ve sosyal yaşam alanları tasarlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de proje ile ilgili detayları paylaştı.

Spor Adası, 80 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek.

Başkan Ergün, "Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallemiz sınırları içerisinde toplam 80.000 metrekarelik alan üzerinde planladığımız Spor Adası projemiz kapsamında; 10.000 kişilik stadyum, basketbol, voleybol, futbol sahaları, tenis kortları, fitness salonu, spor salonları, koşu parkuru, yürüyüş yolları, kapalı ve açık yüzme havuzu ile gençlere hitap edecek özellikte sosyal yaşam alanları tasarlanmıştır" dedi. Başkan Ergün, söz konusu proje ile Manisa'nın cazibe merkezlerine yeni bir alan daha eklenmiş olacağını söyledi