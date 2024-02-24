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Haberler Manisa Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! Emniyet şeridindeki otomobile çarptı

Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! Emniyet şeridindeki otomobile çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen tır, emniyet şeridinde duran araca çarptı. Feci kazada aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28), otomobil ile TIR arasında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA
Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! Emniyet şeridindeki otomobile çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda arızanan ve emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile TIR çarptı. Kazada, aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28), otomobil ile TIR arasında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza yerinden 2 kilometre sonra durabilen TIR şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten yönetimindeki otomobilin arıza yapması nedeniyle sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurdu. Sürücü Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 35 EKS 98 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kazada, sürücü Yunus Yükselten ile Emre Yükselten yaralanmazken, TIR ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, talihsiz gencin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen alkollü olduğu öğrenilen TIR şoförü A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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