CHP Genel Başkanı Özel’e memleketinde bir şok daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP geçtiğimiz seçimde yüzde 55'in üzerinde oy aldığı Saruhanlı'da seçime katılamayacak. Başkan adayı ve meclis adayı listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'den sonra ilçe seçim kuruluna teslim etmek isteyen CHP'nin başvurusu kabul edilmedi ve yaptıkları itiraz da reddedildi. Bunun üzerinde sabah erken saatlerden itibaren Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP heyeti, saatler sonra açıklama yaparak seçimlere Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Daha sonrasında gelen itirazlar üzerine ilçe seçim kurulu itirazları değerlendirmek için toplandı. İtirazları değerlendiren ilçe seçim kurulu, başvurusunda geç kalan Zeki Bilgin'in başka bir partiden aday olamayacağına hükmetti.

CHP'li başkan Bilgin, CHP listeleri geç verince bu kez SP'yi denedi!

İlçe seçim kurulu kararında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda, her ne kadar adı geçen ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; itirazın kabulüne, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in Saadet Partisinden Belediye Başkan Adayı olamayacağına karar vermek gerekmiş. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in Saadet Partisinden Belediye Başkan Adayı olamayacağına, karardan bir suretin itiraz edene tebliğine, karardan bir suretin Saadet Partisine ve ilgili adaya tebliğine, yapılan itiraz üzerine husule gelen eksikliğin tamamlanmasının Saadet Partisi Saruhanlı İlçe Başkanlığından istenilmesine, ayrıca aday olamayacağına karar verilen Zeki Bilgin'e ilişkin olarak en geç 26 Şubat 2024 Pazartesi günü il seçim kuruluna itiraz edilebileceğinin bildirilmesine, dair 24.02.2024 tarihinde, iki gün içinde il seçim kuruluna itirazı kabil, Kurulumuzun Cumhuriyet Halk Partili üyesinin karşı oyu ve Kurulumuzun İyi Partili üyesinin çekimser oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi"

SİYASİ PARTİLER KANUNU GEREĞİ REDDEDİLDİ

Öte yandan, İlçe Seçim Kurulunun değerlendirmede dikkate aldığı Siyasi Partiler Kanunu 40. maddesinde ise şu ifadeler yer alıyor: "Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydıyla adaylarda daha başka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde gösterebilirler. Bir kimse, aynı zamanda, ön seçimlerde ve merkez adaylığında değişik siyasi partilerden veya aynı partiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden ön seçime katılamaz. Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz. (Değişik: 25/12/1993 - 3945/1 md.) Mahalli teşkilatın yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyenlerin görevlerinden istifa etmelerine ilişkin usul ve esaslar siyasi partilerin tüzüklerinde belirlenir. Bu hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilir. Siyasi partilerin genel başkanlığı; partilerinin, aday adayları listelerini ve seçim çevrelerini ön seçimin yapılacağı tarihten en az yirmi gün önce saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve ilçe seçim kurullarına bildirir. Kurullarca ilgiliye bir alındı belgesi verilir. Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmek ön seçime kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler aday seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır".