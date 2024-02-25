CHP’li Zeki Bilgin Saadet’ten de aday olamayacak

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika geç teslim edildiği için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Seçime girememe tehlikesi yaşayan CHP farklı bir formül buldu, Saadet Partisi'nden aday oldu. Ancak AK Parti, Bilgin'in Saadet Partisi'den adaylığının kabul edilmemesi için ilçe seçim kuruluna itiraz yapıldı. İtiraz üzerine toplanan kurul Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden aday olamayacağına hükmetti.

İLÇE seçim kurulu aldığı karara ilişkin açıklamasında: "Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.