Başkan Ergün Kurtuluş Müzesinde incelemelerde bulundu

Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında Manisa halkının yaşadıklarını yansıtacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın geçmişine ışık tutacak olan Kurtuluş Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Cengiz Ergün'e incelemeleri esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Şube Müdürleri ile teknik ekipler eşlik etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya'dan projeyle alakalı bilgiler alan Başkan Ergün, şantiye sahasında da incelemeler yaptı.

"GEÇMİŞİ UNUTTURMAMAK ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Kurtuluş Savaşı dönemindeki Manisa tarihinin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan müzede 1919 ve 1922 yılları arasındaki olayların belgelerinin yer alacağını aktaran Başkan Cengiz Ergün, "Kurtuluş Müzemiz gelecek nesillere geçmişi unutturmamak adına hazırladığımız çok önemli bir proje. Çalışmaları tamamladığımızda, Manisa'nın geçmişine ışık tutacak bir eser ortaya çıkacak" dedi.