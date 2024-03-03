Direğe çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrilen kamyondaki sürücü yaralandı, yolcu ise hayatını kaybetti. Şemsettin G'nin kullandığı kargo kamyonu, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu