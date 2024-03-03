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Haberler Manisa Kurt: Her mahallemize adaletli hizmet verilecek

Kurt: Her mahallemize adaletli hizmet verilecek

CÜNEYT HASÇELİK
Kurt: Her mahallemize adaletli hizmet verilecek
MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, seçim çalışmaları kapsamında Selimşahlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Yavuz Kurt, projelerini anlatarak vatandaşların beklenti ve önerilerini dinledi. Yavuz Kurt, Selimşahlar Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmada yaptığı konuşmada, "Biz, halkımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern bir yer haline getirmek için projelerimizi hayata geçireceğiz. Her mahallemize adaletli bir şekilde hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte sizin fikirleriniz, önerileriniz bizim için çok değerli. Sizlerle bir araya gelerek, doğrudan sizlerden gelen talepleri dinlemek, bizim için çok önemli" dedi. Selimşahlar Mahallesi sakinleri de Yavuz Kurt'un ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi.
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