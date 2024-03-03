  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa ‘Yaptığımız hizmetler ve eserler ortadadır’

‘Yaptığımız hizmetler ve eserler ortadadır’

CÜNEYT HASÇELİK
‘Yaptığımız hizmetler ve eserler ortadadır’
SEÇİM çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Kültür Parkı'nda Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ile buluştu. Seçimin önemine dikkat Çerçi, vatandaşların kendisine gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğunu söyledi. Çerçi, "Seçim maratonu başladı. Meclis üyesi adayları belirlendi. Aramızda yeni isimler var. Adaylık belirleme süreci zorludur. Netice itibari ile güzel bir liste oluştu. Bundan sonra geriye bakmadan, ekip çalışması yaparak bir program yürüteceğiz. Sahada Cumhur İttifakına gösterilen ilgi çok güzel. Yaptığımız hizmetler, eserler ortada. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından meclis üyeleri söz alarak yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş bildirdi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA