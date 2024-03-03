‘Yaptığımız hizmetler ve eserler ortadadır’

SEÇİM çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Kültür Parkı'nda Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ile buluştu. Seçimin önemine dikkat Çerçi, vatandaşların kendisine gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğunu söyledi. Çerçi, "Seçim maratonu başladı. Meclis üyesi adayları belirlendi. Aramızda yeni isimler var. Adaylık belirleme süreci zorludur. Netice itibari ile güzel bir liste oluştu. Bundan sonra geriye bakmadan, ekip çalışması yaparak bir program yürüteceğiz. Sahada Cumhur İttifakına gösterilen ilgi çok güzel. Yaptığımız hizmetler, eserler ortada. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından meclis üyeleri söz alarak yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş bildirdi.