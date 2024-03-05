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Haberler Manisa Horoz dövüşüne suçüstü: 51 kişiye para cezası

Horoz dövüşüne suçüstü: 51 kişiye para cezası

SERKAN ÖZCAN
Horoz dövüşüne suçüstü: 51 kişiye para cezası
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, horoz dövüşü yaptırılan iş yerindeki 20 Hint horozu ile 1 Hint tavuğuna el koyuldu, 51 kişiye ise kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine, Y.K.'nin iş yerine baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada 20 Hint horozu ile 1 Hint tavuğu ele geçirildi. Horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 51 kişiye idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen horozlar, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilerek adli işlemlere başlandı.
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