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Haberler Manisa Manisa merkezli 2 ilde haraç çetesine operasyon

Manisa merkezli 2 ilde haraç çetesine operasyon

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde polisin, tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Manisa merkezli 2 ilde haraç çetesine operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir Akhisar'da vatandaşlar ve esnafın tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, Manisa ve İzmir'de 1 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.Ç. (33), A.Ö. (39), E.Y. (29) ve K.A. (25) gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve 4 makbuz ele geçirildi.

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