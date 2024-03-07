“Şehzadeler’de ortak akıl ve dayanışma ile çözüm”

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, seçim çalışmaları kapsamında Hacıhaliller Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kurt, yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanarak vatandaşlara hitap etti ve projelerini detaylı bir şekilde anlattı. Mahalle sakinlerine seslenen Yavuz Kurt, "Hacıhaliller Mahallesi bizim için çok önemli. Buradaki vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını dikkate alarak, ortak akıl ve dayanışma ile çözümler üreteceğiz. Şehzadeleri daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için birlikte çalışacağız" dedi. Kurt, seçim manifestosunda yer alan projeleri mahalle sakinleriyle paylaşarak, bölgedeki gelişim ve iyileştirme çalışmalarını anlattı.