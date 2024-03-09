  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa’da 14 ayrı ikamete giren azılı hırsızlar yakalandı

Manisa’da 14 ayrı ikamete giren azılı hırsızlar yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 14 farklı adreste hırsızlık yapan 3 şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Manisa’da 14 ayrı ikamete giren azılı hırsızlar yakalandı

Manisa'da Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin T.T. (36), G.G. (41) ile İ.Y.G. (19) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve G.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli İ.Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA