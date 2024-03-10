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Haberler Manisa Öğrenciler istedi veliler kan verdi

Öğrenciler istedi veliler kan verdi

CÜNEYT HASÇELİK
Öğrenciler istedi veliler kan verdi
Manisa'da düzenlenen 'Manisa Sana Kanım Feda' projesi kapsamında, Alaşehir ilçesindeki kan bağışı kampanyası düzenlendi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen proje ile Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu bahçesinde kurulan Kızılay çadırlarında 239 kişi kan bağışında bulundu. 16 yatak ve 3 doktor ile alınan kan bağışlarında, Kızılay gönüllüleri ve gönüllü öğrenciler de görev aldı. Öğrencilerin öncülük etmesiyle, velilerin kan vermesi sağlandı. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, bağışçılara teşekkür etti.
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