“Horozköy’e 10 yıldır verilen hizmetler sürecek”

CUMHUR İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Horozköy'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında konuşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, Horozköy'e hizmette sınır tanımadıklarını belirtti. Çerçi, "10 yıldır Horozköy semtimize çok güzel hizmetler yaptık. Yollarından parklarına, spor alanlarından cami çevrelerine, Kur'an kurslarından taziye evlerine, kültür merkezlerinden sağlık ocaklarına kadar pek çok hizmeti Yunusemre Belediyesi olarak üstlendik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah bundan sonra da bölgemize olan hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecek" dedi.