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Haberler Manisa Husumetli olduğu akrabasıyla barışmaya gitti, öldürüldü

Husumetli olduğu akrabasıyla barışmaya gitti, öldürüldü

Manisa'da aralarında husumet bulunan akrabası Hüseyin Dilek ile barışmaya giden Abdullah Gök, vurularak ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Gök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Husumetli olduğu akrabasıyla barışmaya gitti, öldürüldü

Manisa'da iddiaya göre, daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve uzaktan akraba oldukları öğrenilen Hüseyin Dilek ile Abdullah Gök (38), dün gece barışmak için Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde bir araya geldi. Hüseyin Dilek, yanında getirdiği tabanca ile Abdullah Gök'e 4 el ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Gök, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Gök, yoğun bakıma alındı. Abdullah Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere önce Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Hüseyin Dilek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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