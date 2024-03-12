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Haberler Manisa Barış kurşunu!

Barış kurşunu!

SERKAN ÖZCAN
Barış kurşunu!
MANİSA'DA Abdullah Gök (38), daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve barışmak için bir araya geldiği akrabası Hüseyin Dilek tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve uzaktan akraba oldukları öğrenilen Hüseyin Dilek ile 2 çocuk babası Abdullah Gök, barışmak için bir araya geldi. Hüseyin Dilek, Abdullah Gök'e 4 el ateş etti. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Gök, yoğun bakıma alındı. Abdullah Gök, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Dilek ise tutuklandı.
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