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Haberler Manisa Manisa Emniyeti’nden kumarhanelere baskın

Manisa Emniyeti’nden kumarhanelere baskın

HABER MERKEZİ
Manisa Emniyeti’nden kumarhanelere baskın
MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen yapılan "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamasında kumar oynandığı tespit edilen 2 iş yerinde toplamda 16 kişiye kumar oynamaktan para cezası kesilirken kumar oynattığı 3 kişiye de adli işlem başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen yapılan "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi. 94 ekip ve 330 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 2 bin 527 şahıs sorgulanırken hakkında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.
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