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Haberler Manisa Manisa’da 2 bin litre kaçak alkol yakalandı

Manisa’da 2 bin litre kaçak alkol yakalandı

HABER MERKEZİ
Manisa’da 2 bin litre kaçak alkol yakalandı
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 44 litre kaçak alkol yakalanırken 1 kişi de gözaltına alındı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol bulundurulduğu istihbaratı üzerine bir evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bidonlar içerisinde toplam 2 bin 44 litre kaçak alkol ve 171 boş şişe ile 1 adet şişe kapatma makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda F.E. olmak üzere bir kişi gözaltına alındı.
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