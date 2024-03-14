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Haberler Manisa Manisa'da ilginç uygulama! Görenler şaşırıyor

Manisa'da ilginç uygulama! Görenler şaşırıyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi, trafik kurallarının ihlal edilmesinin yol açabileceği tehlikeleri göstermek amacıyla bir çalışma başlattı. Ankara-İzmir D300 Karayolu Sart Mahallesi'nde, kaza sonrası hurdaya dönen bir araç yerleştirildi. Hurda araç, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine konularak sürücülerin dikkatini çekmeyi amaçladı.

İHA
Manisa’da ilginç uygulama! Görenler şaşırıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazalarını önlemek amacıyla yol kenarına kaza sonucu hasar almış araç yerleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesince, trafik kurallarını ihlal etmenin doğuracağı sonuçları sürücülerin görmesi için çalışma yaptı. Bu kapsamda Ankara-İzmir D300 Karayolu Sart Mahallesi uygulama noktasına, kaza sonucu hurdaya ayrılan araç yerleştirildi.

Sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için hurda araç, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine oturtuldu. Hasarlı aracın önüne ise azami hız sınırını bildiren levhalar konuldu.

Manisa genelinde yaygınlaştırılması planlanan çalışmayla trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

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