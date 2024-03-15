Sürücüler kaza yapmış araba hurdasıyla uyarıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesince, trafik kurallarını ihlal etmenin doğuracağı sonuçları sürücülerin görmesi için çalışma yaptı. Bu kapsamda Ankara-İzmir D300 Karayolu Sart Mahallesi uygulama noktasına, kaza sonucu hurdaya ayrılan araç yerleştirildi. Sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için hurda araç, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine oturtuldu. Hasarlı aracın önüne ise azami hız sınırını bildiren levhalar konuldu. Manisa genelinde yaygınlaştırılması planlanan çalışmayla trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.