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Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
Manisa’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 kişi tutuklandı

Manisa'da zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Akhisar, Alaşehir, Turgutlu ve il merkezinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bin 36 adet sentetik ecza, 204,83 gram metamfetamin maddesi, 27 bin 11 gram esrar maddesi, 1.40 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden O.Y. (23), M.B.A. (23), İ.B. (48), D.C. (34), S.K. (27), K.E. (38), M.E. (40), S.K. (31), B.Y. (23), C.Ö. (22), H.E. (28) olmak üzere 11 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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