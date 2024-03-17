Başkan Ergün’den hayali projelere tepki

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Hayali proje üretenlere değinen Başkan Ergün, "Ferdi Efendi projelerinin lansmanını yaptı. 8 havuzundan 15 dakikada havaalanına gidilecek tramvay yapıyor. Buna kargalar bile güler. Bu kadar da yalan olmaz. Benim ona tavsiyem daha çok genç o, pişmesi lazım, kaç fırın ekmek yiyecek. Önce İzmir'e gidecek. Tramvaya binerek kaç dakikada gidildiğini yaşayacak. Ondan sonra bu hatlar Devlet Demir Yolları'nın hatları. Gideceksin Devlet Demir Yollarına o hattı önce bir al. Fizibilitesini yaptın mı onu bir açıkla" dedi.

HİKAYE ANLATIYORLAR

Manisa'da 35 yıl sonra hayata geçirilen imar planlarına değinen Başkan Ergün, "35 sene bu şehirde imar planları yapılamadı. Bugün Barbaros'un üzerindeki bulvarın da yapılması süreci imar planlarıyla hayata geçiyor. Yalanlarla, dolanlarla, hikaye anlatanlarla Manisa'ya 5 sene daha kaybettirmeyin" dedi.