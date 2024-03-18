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Haberler Manisa Manisa’da suç makinesi çeteye büyük operasyon

Manisa’da suç makinesi çeteye büyük operasyon

SERKAN ÖZCAN
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği operasyonla, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu suç örgütünü çökertti. Operasyonda gözaltına şüphelilerden örgüt lideriyle beraber 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeye de el koyuldu. Operasyonda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 19 adet fişek, 7 adet kesici delici alet, bin 891 adet extacy hap, 54 gram taş kokain, 2,8 gram esrar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
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