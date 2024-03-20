Acılı annenin yürek burkan isyanı

Manisa'daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül 2022'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün, Şehzadeler ilçesindeki evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, kadının başına tabanca dayadı.

48 GÜN SONRA CAN VERDİ

Çevredekilerin müdahalesiyle çıkan arbededen faydalanan Lafçı Kırgöz'ü de tabancayla sırtından vurdu. Talihsiz kadın yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen kamyonetin kasasına binip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, burada 1 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. Bir süre sonra evinde fenalaşan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Önder Lafçı'nın yargılanmasına, dün Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya sanık Önder Lafçı, Hilal Sultan Kırgöz'ün ailesi ve avukatı Yalçın Arcak katıldı. Daha önceki duruşmalarda, Önder Lafçı'nın avukatı katledilen kadının ölümünün hastanede enfeksiyon kapması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü. Mahkeme heyeti ise raporun bir üst kurula gönderilmesine karar verdi. Dünkü duruşma, ATK üst kurulunun hazırlayacağı raporun gelmemiş olması ve olayın yaşandığı gün Önder Lafçı'nın, Hilal'i kendisinden kurtarmaya çalışan mahalleli Beyti Çöte'ye doğrulttuğu silah nedeniyle hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın, bu davayla birleşmesine karar verildiği için ertelendi.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Hilal Sultan Kırgöz'ün babası Veysel Kırgöz ve erkek kardeşi Enes Kırgöz, jandarma eşliğinde mahkeme salonundan çıkarılan Önder Lafçı'ya fiziki müdahalede bulundu. Araya giren polislere tepki gösteren aile ve mahkeme salonundakiler, hakimin talimatıyla salondan çıkarıldı. Polisin araya girmesiyle gerginlik son buldu. Mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğulan anne Zeynep Kırgöz, "Artık adalet istiyorum. Varsa o adaletten bir parça bana da verin artık. Yoruldum, tükendim, bittim artık. Bayram geliyor, herkes sevdiklerine gidecek, ben nereye gideceğim? Mezara gideceğim. Bahar geldi, herkes kızlarıyla dışarıda dolaşıyor ama benim ne baharım var ne de bayramım var. Hayallerimin hepsi elimden alındı, kızımı bir bez parçasının içine koydum, toprağın içine koydum. O cani şimdi açık görüş alarak, yakınlarıyla buluşacak, kucaklaşacak ama ben ne yapacağım? Adalet yerini bulsun istiyorum, cehennemi yaşasın istiyorum" diye konuştu.