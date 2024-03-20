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Haberler Manisa Tüfekle şakalaşırken 3 arkadaşını vurdu

Tüfekle şakalaşırken 3 arkadaşını vurdu

SERKAN ÖZCAN
Tüfekle şakalaşırken 3 arkadaşını vurdu
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde buldukları pompalı tüfekle şakalaşırken 3 arkadaşını vuran kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, C.A. (16) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Efe Küme Evleri civarındaki arazide bulduğu pompalı tüfekle şakalaşırken kazara ateş aldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yanında bulunan 3 arkadaşına isabet etti. Kendi İmkanlarıyla hastaneye giden 3 kişiden 1'inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Şüpheli C.A'yı gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeği muhafaza altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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