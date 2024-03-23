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Haberler Manisa Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 62 yaşındaki çiftçi Mustafa Koçyiğit'in cansız bedeni, tarlasındaki sulama havuzunda bulundu.

DHA
Tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'nın Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Koçyiğit, bu sabah çalışmak için tarlasına gitti. Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, kendisine de ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Havuza düştüğü sanılan Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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