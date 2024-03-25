Manisa’da yağış sonrası ekipler teyakkuza geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ani ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine kısa sürede müdahale etti.

Kırkağaç'ın üst mahallelerinde başka bir altyapı kurumunca yapılan kazı alanındaki rüsubat yağışla birlikte şehrin merkezine akarak mazgal ve rögarları tıkadı. MASKİ ekipleri mazgal ve rögarların temizliğini ivedi bir şekilde yaparak su akışını sağladı. Ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan 185 Çözüm Merkezinin vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için hazır olacağı ifade edilirken, olabilecek taşkın ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı MAKOM ekiplerinin de sahada olacağının altı çizildi.