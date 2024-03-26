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Haberler Manisa Husumetlisini kahvehanede göğsünden vurarak öldürdü

Husumetlisini kahvehanede göğsünden vurarak öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kahvehanede olduğunu öğrendiği husumetlisini tek el ateş ederek yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanırken vurulan Olcay Güler hayatını kaybetti.

İHA
Husumetlisini kahvehanede göğsünden vurarak öldürdü

Manisa'da edinilen bilgiye göre, M.Ö. (34) isimli şahıs daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Olcay Güler'in (34) bulunduğu kahvehaneye gitti. Çıkan tartışmada M.Ö., yanındaki tabanca ile Güler'in göğsüne doğru bir el ateş ederek kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli M.Ö. ise Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu tabanca ile birlikte yakalandı. Olcay Güler, bugün Akhisar Cemevi'nde ve çalıştığı Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından Akhisar Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

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